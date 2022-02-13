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Работник «Макдоналдса» показал приготовление популярного блюда и удивил зрителей

Сотрудник «Макдоналдса» показал процесс жарки хашбраунов и удивил зрителей

Блогер под ником @essentialmcdonalds показал процесс приготовления популярного блюда американской сети быстрого питания «Макдоналдс». В ролике, опубликованном в TikTok, сотрудник ресторана продемонстрировал, как готовятся хашбрауны. Многие зрители удивились тому, что автор ролика особое внимание уделил цвету масла, в котором жарился продукт.

Работник «Макдоналдса» снял на видео процесс приготовления хашбраунов. В ролике блогер набрал в пипетку масло, заготовленное для жарки картофельных оладий. Затем он сравнил цвет масла для картофельных блюд с маслом для готовки других ингредиентов.

Оказалось, что масло для жарки курицы — бледно-желтого цвета, для картофеля — темнее, а для рыбы — самое темное. Сотрудник ресторана показал, что хашбрауны должны жариться в масле температурой 360 градусов ровно три минуты.

В комментариях под видео пользователей удивило, что для жарки разных блюд используются разные виды масла. «Может кто-нибудь сказать мне, почему цвет масла отличается для разных продуктов?» — спросил один из комментаторов. В ответ другие пользователи предположили, что это одно и то же масло, но жарить в нем продукты разных видов необходимо до определенной степени его потемнения. Многие юзеры также призвали «Макдоналдсе» подавать хашбрауны на протяжении всего дня, а не только на завтрак.

Асель Минбаева
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