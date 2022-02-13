В российском городе помолятся за здравие Жириновского

Депутат оренбургской гордумы от ЛДПР Сергей Николаев предложил провести в городе молебен о здравии лидера партии Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19 в одну из московских больниц. Об этом депутат сообщил на своей странице в Instagram.

Мероприятие состоится в воскресенье, 13 февраля, в 13:00 по местному времени (11:00 мск) в Димитриевском мужском монастыре.

Днем ранее источник Ura.ru сообщил, что состояние Жириновского незначительно улучшилось и близко к стабильному. По его сведениям, никакой угрозы для жизни российского политика нет. При этом он продолжает время от времени дышать через кислородную маску.

О госпитализации лидера ЛДПР в Центральную клиническую больницу Москвы с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. Сообщалось, что Жириновский находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.