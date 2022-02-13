В Румынии появится постоянная боевая группировка НАТО

В Румынии может появиться постоянная боевая группировка НАТО под руководством Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией», — рассказал он.

По его словам, в НАТО ожидают, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия в Румынии.

Джоанэ напомнил, что после 2014 года в НАТО решили создать четыре группировки — три из них размещены в балтийских странах, еще одна находится в Польше. США руководят польской, британцы — эстонской, канадцы — латвийской, а Германия — литовской.

«Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море - Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО», — сказал он.