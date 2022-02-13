Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Румынии появится постоянная боевая группировка НАТО

НАТО развернет в Румынии пятую постоянную боевую группировку под руководством Франции

Фото: Shutterstock

В Румынии может появиться постоянная боевая группировка НАТО под руководством Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией», — рассказал он.

По его словам, в НАТО ожидают, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия в Румынии.

Джоанэ напомнил, что после 2014 года в НАТО решили создать четыре группировки — три из них размещены в балтийских странах, еще одна находится в Польше. США руководят польской, британцы — эстонской, канадцы — латвийской, а Германия — литовской.

«Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море - Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россиянин открыл стрельбу по прохожим из окна
Депутатам партии Зеленского запретили покидать Украину
В ЛПДР опровергли слухи о смерти Жириновского
В Румынии появится постоянная боевая группировка НАТО
На Украине обвинили Германию в лицемерии на фоне отказа от поставок оружия Киеву
Российский биатлонист Латыпов выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине
В Совете Федерации прокомментировали слова Орбана о верховенстве законов ЕС
Озвучившая Пьеро и Умку актриса Корабельникова умерла в 90 лет
Раскрыты подробности инцидента со стрельбой в Среднеуральске
Россиянин с эпилепсией умер в доме-музее Пушкина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.