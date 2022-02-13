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Россиянин открыл стрельбу по прохожим из окна

В Среднеуральске мужчина застрелил жену и открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, россиянин находится в одном из жилых домов на Советской улице. В настоящее время двор оцеплен, на месте работает полиция.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает, что стрелка уже задержали и доставили на допрос — им оказался 67-летний местный житель. Предположительно сначала он застрелил свою жену, а затем начал целиться в прохожих, среди них пострадавших нет.

7 декабря 2021 года мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека. В СМИ появилась информация о том, что нападавшим был 45-летний Сергей Глазов. Согласно ряду публикаций, он проходил службу в армии и имел звание подполковника. В отставку вышел в 2010 году.

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Варвара Кошечкина
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