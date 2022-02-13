Иммунолог рассказала о важности самотестирования на COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с радио Sputnik рассказала о важности самотестирования на COVID-19 в условиях высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за омикрон-штамма.

Если у человека нет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, специалист посоветовала всегда иметь при себе экспресс-тесты. Она отметила, что это особенно важно во время поездок.

Ярцева подчеркнула, что необходимо правильно производить забор материала. «Тестирование на COVID-19 — это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка — прим. «Лента.ру»). Поэтому может быть неинформативный материал», — сказала она.

Иммунолог добавила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.

Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков сообщил, что омикрон-штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его не выявляет. Медик пояснил, что у заразившегося омикроном человека появляются боль в горле, осиплость голоса, недомогание и усталость.