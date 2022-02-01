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Врач объяснил главный недостаток ПЦР-тестирования при заражении омикроном

Врач Тимаков: омикрон поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тест его не выявляет

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его не выявляет. Главный недостаток такого способа диагностики объяснил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Его комментарий приводится в Telegram-канале «Коммерсантъ-FM».

Медик пояснил, что у заразившегося омикроном человека появляются боль в горле, осиплость голоса, недомогание и усталость.

Также, по словам инфекциониста, пациенты с омикрон-штаммом все чаще жалуются на расстройство кишечника и боль в пояснице.

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«Если в квартире есть один заболевший с явными симптомами омикрона, и у кого-то из членов семьи появился просто насморк или просто недомогание, то однозначно у этого члена семьи тоже коронавирусная инфекция», — заявил Тимаков.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева, эпидемиолог Дарья Даниленко предупредила, что защита от омикрон-штамма коронавируса у привитых более полугода назад снижается в 12 раз.

По ее мнению, омикрон-штамм способен распространяться быстрее других и обладает самой высокой частотой повторных заражений.

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Анна Щербакова
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