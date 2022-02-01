Эпидемиолог предупредила о снижении защиты у привитых от омикрон-штамма

Защита от омикрон-штамма коронавируса у привитых более полугода назад снижается в 12 раз. Такое предупреждение сделала в разговоре с ТАСС заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева, эпидемиолог Дарья Даниленко.

Она отметила, что омикрон обладает самым быстрым распространением, самой высокой частотой повторных заражений и более худшим сохранением защиты после прививки, чем у разновидности дельта.

Даниленко подчеркнула, что омикрон поражает практически все население. Однако наиболее подвержены заражению этой разновидностью подростки и молодые люди от 10 до 29 лет.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее отмечала, что скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последнее время, возник из-за высокой заразности омикрон-штамма.

По ее мнению, в России пик заболеваемости по COVID-19 наступит к середине февраля.