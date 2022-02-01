В Роспотребнадзоре назвали срок наступления пика заболеваемости по COVID-19

В России пик заболеваемости по COVID-19 наступит к середине февраля. Такой срок назвала в разговоре с «Интерфаксом» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она предположила, что тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

Скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последнее время, возник из-за высокой заразности омикрон-штамма. По словам Пшеничной, вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

Она рекомендовала россиянам не пренебрегать мерами индивидуальной защиты. «По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», — пояснила Пшеничная.

Также, по ее мнению, спасти от заражения коронавирусом может вакцинация.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 487 пациентов, заболевших COVID-19.