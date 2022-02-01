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В России госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 487 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 1 февраля.

Днем ранее в стране госпитализировали 9090 пациентов.

Число госпитализаций в России стало выше на 92,4 процента показателя предыдущего дня.

За минувшие сутки в России был выписан в связи с выздоровлением 40 301 человек. Это на 33,8 процента больше по сравнению с 31 января.

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Анна Щербакова
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