В России госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 487 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 1 февраля.

Днем ранее в стране госпитализировали 9090 пациентов.

Число госпитализаций в России стало выше на 92,4 процента показателя предыдущего дня.

За минувшие сутки в России был выписан в связи с выздоровлением 40 301 человек. Это на 33,8 процента больше по сравнению с 31 января.