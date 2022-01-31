В России госпитализировали 9090 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 9090 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 31 января.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 8 процентов — тогда было 9883.

Выздоровели и выписались за последние сутки 30 130 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 248 281 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 124 070 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 861 077.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в российских больницах. По его словам, в госпиталях находится 116 тысяч человек. Для обеспечения повышенной готовности на данный момент развернуто 165 тысяч коек, подчеркнул министр.