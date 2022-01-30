В России госпитализировали 9883 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в России были госпитализированы 9883 пациента, заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом известно, что в субботу, 29 января, показатель по госпитализациям составил 14 570, 28 января — 14 046.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы 28 944 пациента. За время пандемии вылечились от инфекции 10 218 151 человек.

При этом были заражены еще 121 228 россиян. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 11 737 007.

Ранее специалист Анатолий Альтштейн заявил, что пик пятой волны в России может быть зафиксирован в первой половине февраля. По его словам, согласно наблюдениям за странами, где происходит пандемия COVID-19, пик достигается достаточно быстро. Затем рост заболеваемости пойдет на спад, но медленными темпами, отметил он.