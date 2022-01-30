Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России госпитализировали 9883 пациента с COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализировали 9883 пациента, заболевших COVID-19

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки в России были госпитализированы 9883 пациента, заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом известно, что в субботу, 29 января, показатель по госпитализациям составил 14 570, 28 января — 14 046.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы 28 944 пациента. За время пандемии вылечились от инфекции 10 218 151 человек.

При этом были заражены еще 121 228 россиян. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 11 737 007.

Ранее специалист Анатолий Альтштейн заявил, что пик пятой волны в России может быть зафиксирован в первой половине февраля. По его словам, согласно наблюдениям за странами, где происходит пандемия COVID-19, пик достигается достаточно быстро. Затем рост заболеваемости пойдет на спад, но медленными темпами, отметил он.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
В Армении задержали угрожавшего взорвать посольства России и США мужчину
Россиянка влюбилась в «генерала НАТО» и лишилась миллиона рублей
Глава Bellator высказался о будущем Емельяненко
Москвичка умерла во время операции
Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины
Глава МИД Британии пообещала расширить санкции против России
Вассерман предрек непрерывный ледниковый период на Земле
Российский директор украл из фирмы криптовалюту на 82 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter