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В России госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 28 января.

Днем ранее, 27 января, суточный показатель по госпитализациям составил 12 807.

Выздоровели и выписались за последние сутки 29 506 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 159 197 россиян с коронавирусом.

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Анастасия Шейкина
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