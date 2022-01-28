В России госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 28 января.

Днем ранее, 27 января, суточный показатель по госпитализациям составил 12 807.

Выздоровели и выписались за последние сутки 29 506 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 159 197 россиян с коронавирусом.