В России госпитализировали 12 807 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 807 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 27 января.

Днем ранее, 26 января, суточный показатель по госпитализациям составил 12 226.

Выздоровели и выписались за последние сутки 29 754 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 129 691 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 88 816 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 404 617.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. Он призвал жителей страны при ухудшении самочувствия сразу же проконсультироваться с врачами, чтобы вовремя начать лечение. Мишустин также заявил о необходимости вакцинации от COVID-19.