В России госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 26 января.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 4,8 процента — тогда было 12 837.

Выздоровели и выписались за последние сутки 28 197 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 099 937 россиян, заразившихся коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 74 692 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 315 801.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Он призвал россиян консультироваться с врачами при первых признаках ухудшения самочувствия, чтобы вовремя начать лечение.