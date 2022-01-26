Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 26 января.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 4,8 процента — тогда было 12 837.

Выздоровели и выписались за последние сутки 28 197 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 099 937 россиян, заразившихся коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 74 692 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 315 801.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Он призвал россиян консультироваться с врачами при первых признаках ухудшения самочувствия, чтобы вовремя начать лечение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Российские заключенные стали чаще жаловаться на сотрудников ФСИН
Трансгендерная актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Бэтгерл»
Блогеры бросились в складчину снимать дорогие квартиры в Москве
Компьютеры с российскими процессорами попробуют продать
В ЕСПЧ начались очередные слушания по делу о крушении MH17
В Сирии заметили самодельный броневик на базе БМП-1
Пашинян заразился коронавирусом
Великобритания представит проект жестких санкций против России
В России госпитализировали 12 226 пациентов с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter