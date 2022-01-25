Мишустин назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Так эпидемиологическую обстановку назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости», — заявил Мишустин.

Премьер объяснил, что это вызвано распространением нового штамма инфекции. Кроме того, в 28 регионах России увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в России госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Днем ранее, 24 января, в стране госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19.