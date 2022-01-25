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В России госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 25 января.

Днем ранее, 24 января, в стране госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19.

Выздоровели и выписались за последние сутки 26 404 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 071 740 россиян, заразившихся коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 67 809 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 241 109.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России рост заболеваемости COVID-19 не привел к увеличению числа госпитализаций. Он напомнил, что именно госпитализация сейчас является основным показателем опасности коронавирусной инфекции.

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Анастасия Шейкина
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