В России госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 25 января.

Днем ранее, 24 января, в стране госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19.

Выздоровели и выписались за последние сутки 26 404 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 071 740 россиян, заразившихся коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 67 809 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 241 109.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России рост заболеваемости COVID-19 не привел к увеличению числа госпитализаций. Он напомнил, что именно госпитализация сейчас является основным показателем опасности коронавирусной инфекции.