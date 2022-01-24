В России за сутки госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 24 января.

Количество госпитализаций по стране уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим днем.

В России за минувшие сутки в связи с выздоровлением выписали 21 714 человек. Это на 5,8 процента меньше по сравнению с 23 января.

Всего, по данным оперштаба, за сутки в России выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов составило 655. Накануне скончались 679 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России сейчас составляет 11 173 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59 процента.

Ранее российский врач-иммунолог Николай Крючков назвал наиболее распространенные сипмтомы омикрон-штамма коронавируса. По его словам, это потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк.

Также пациенты жалуются на легкое головокружение и одышку, заметил врач.

