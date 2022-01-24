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Российский иммунолог перечислил самые распространенные симптомы омикрона

Иммунолог Крючков: потеря аппетита, першение в горле, насморк являются признаками омикрона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский врач-иммунолог Николай Крючков назвал наиболее распространенные сипмтомы омикрон-штамма коронавируса. По его словам, это потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк. Об этом он рассказал в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Кроме того, уточнил врач, пациенты жалуются на легкое головокружение и одышку. Также специалист отметил, что омикрон в среднем переносят легче, чем дельту.

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Ранее Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» дал прогноз по смертности во время волны омикрона в стране. Он подчеркнул, что при распространении южноафриканского варианта вируса смертность в России останется на прежнем уровне.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19. По его мнению, цель омикрона — массивный «засев» планеты без многочисленных погибших. В результате образуется новая природноочаговая инфекция, подобная, например, Эболе, уточнил он.

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Юлия Ямпольская
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