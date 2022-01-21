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Иммунолог дал прогноз по смертности во время волны омикрона в России

Иммунолог Крючков: при омикроне смертность в России останется на прежнем уровне

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Омикрон может никак не повлиять на число смертей пациентов с COVID-19, поскольку при новом штамме не обязательно будет меньше тяжелых случаев в абсолютных цифрах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Сама летальность, по словам иммунолога, у пациентов с омикроном снизится вдвое.

«Омикрон дает большую долю легких случаев заражения в единицу времени. Это и бессимптомное течение, и легкое», — сказал Крючков. При этом омикроном в принципе заражается больше людей, подчеркнул специалист, поэтому даже при низкой летальности (соотношение числа умерших и заболевших) число смертей может остаться на прежнем уровне.

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«Грубый пример: раньше заражалось 100 человек в день, из них трое умирали. Теперь заражается 200 человек, тоже трое умирает — летальность в два раза ниже, а количество тех, кто умирает, такое же», — сказал Крючков.

Ранее российские вирусологи объяснили, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса болезнь протекает легче, а летальность становится ниже от четырех до 12 раз. 20 января о меньшей летальности омикрон-штамма заявил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что при этом штамм более заразен, чем предыдущие варианты.

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Майя Гавашели
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