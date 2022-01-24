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Иммунолог спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19

Врач-иммунолог Жемчугов считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

Фото: Kirill Braga / Reuters

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19.

Специалист считает, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных, главное — дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы зараженные омикроном пациенты с легким течением заболевания могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.

Также врач подчеркнул, что в России сложно дать прогнозы по поводу окончания новой волны COVID-19 в 2022 году из-за специфических транспортных связей внутри страны, в основном проходящие через Москву. Для этого необходимо хорошо знать коммуникативную карту страны.

По словам иммунолога, цель омикрона — массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В результате образуется новая природно очаговая инфекция, подобная, например, Эболе. «Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», — заключил Жемчугов.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» дал прогноз по смертности во время волны омикрона в России. По его словам, при распространении южноафриканского варианта вируса смертность в стране останется на прежнем уровне.

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Марина Совина
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