Вирусолог заявил о возможности конца пандемии в 2022 году при одном условии

Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, если уровень вакцинации будет составлять хотя бы 80 процентов. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» озвучил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

«Я тоже сторонник представлений, что в этом году закончим эпидемию. При условии, что будем применять вакцинацию. Если применять вакцинацию не будем — она затянется», — сказал Альтштейн.

По его мнению, достижение уровня вакцинации в 100 процентов является нереальной задачей. Идеальный вариант — 90 процентов.

«Есть медотводы, есть абсолютно упрямые люди, которые умрут, но не привьются», — заключил вирусолог.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19. При этом он подчеркнул, что в России сложно дать прогнозы по поводу окончания новой волны COVID-19 в 2022 году из-за специфических транспортных связей внутри страны.