Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы из-за омикрон-штамма

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщается на сайте российского правительства в четверг, 27 января.

Группа уже приступает к работе.

Возглавила опергруппу заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. В свою очередь ее заместителем в группе стал директор департамента здравоохранения кабмина Игорь Каграманян. Ответственным секретарем группы была назначена заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова.

Всего премьер России включил в состав опергруппы 47 человек. В ней присутствуют глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, а также глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Накануне вице-премьер России Голикова заявляла о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов страны.

Она уточнила, что в общем в России этот показатель составляет 64,2 процента.

