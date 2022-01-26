Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с членами правительства под председательством президента Владимира Путина заявила о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов страны. Об этом в среду, 26 января, пишет РИА Новости.

По ее словам, в общем в России этот показатель составляет 64,2 процента. «В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан», — уточнила Голикова.

21 января вице-премьер сообщала, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос с 63,7 до 64,4 процента. По ее словам, к 21 января первый компонент вакцины получили 81 981 007 человек, а полный курс вакцинации прошел 78 059 701.

По данным оперштаба на 26 января, в России за минувшие 24 часа госпитализировали 12 226 пациентов с COVID-19. Выздоровели и выписались за последние сутки 28 197 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 099 937 россиян, заразившихся коронавирусом.