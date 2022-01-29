В России госпитализировали 14 570 пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки госпитализировали 14 570 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 29 января.

Днем ранее, 28 января, суточный показатель по госпитализациям составил 14 046.

Выздоровели и выписались из больниц за последние 24 часа 30 010 пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 медики вылечили 10 189 207 россиян.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусом заразились 113 122 россиянина. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 615 779.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов спрогнозировал сроки продолжительности новой волны COVID-19 в России. По словам ученого, она может продлиться от двух до четырех месяцев.