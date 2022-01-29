Вирусолог спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в России. По мнению ученого, она может продлиться от двух до четырех месяцев.

Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему​​​. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре Сергей Нетесов вирусолог

Как объяснил специалист, омикрон-штамм COVID-19 быстро распространяется из-за ускоренного размножения нового варианта и его способности пробивать вакцинную защиту. Кроме того, новый штамм заметно отличается от предыдущих в плане антигенов поверхностного белка, что позволяет ему преодолевать иммунитет к существующим вакцинам, в особенности, если люди вакцинировались более полугода назад, указал Нетесов.

Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных Сергей Нетесов вирусолог

Иммунолог Николай Крючков считает, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России произойдет минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится и будет оставаться на одном и том же уровне.

Новые волны и пандемии

По словам главного врача городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, отличительной особенностью новой волны коронавируса с доминирующим омикрон-штаммом является то, что выросла нагрузка на первичное амбулаторное звено. В связи с относительно легким течением заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов, пояснил он.

При этом, считает Нетесов, пятая волна COVID-19 вполне может оказаться не последней, поскольку изменчивость вируса далеко не исчерпана. Такое же мнение выразил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Он также спрогнозировал появление в будущем нового вируса гриппа.

В среднем пандемии длятся от одного до трех лет, а частота, с которой они могут встречаться, зависит от множества факторов, продолжил Семенов. Тем не менее, в среднем новая существенная форма заболевания появляется примерно раз в 15-20 лет.

15 — 20 лет составляет средний срок возникновения новых пандемий

«Суперштаммы»

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов предупредил, что если у нового штамма почти 50 мутаций, которые возникли во время пребывания коронавирусной инфекции в организме человека с ослабленной иммунной системой, значит, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и «мы можем получить более "злобный" штамм».

Причиной появления новых «суперштаммов» могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире, указал Дурманов. Он добавил, что большое число непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются чем-то вроде резервуаров для дальнейших мутаций вируса.

Кроме того, ситуация может ухудшиться в случае превращения коронавируса в зоонозную инфекцию, то есть распространяющуюся не только среди людей, но и среди животных. Поэтому, подчеркнул специалист, необходимо создание прослойки иммунных людей, «чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций».

Мнения об окончании пандемии

Специалисты дают разные прогнозы об окончании пандемии коронавируса. Так, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что она может завершиться после омикрон-штамма. Академик РАН Александр Соколов усомнился в этом прогнозе. Он полагает, что коронавирус превратится в нечто похожее на грипп.

При этом специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что коронавирус уйдет от людей к животным. Он допустил, что омикрон-штамм станет последним вариантом, после которого COVID-19 сменит хозяина и продолжит распространяться в животных популяциях.

Новые разновидности

21 января Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зарегистрировало новую разновидность омикрон-штамма — BA.2. По предварительным данным, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, однако число заражений ей в стране невелико.

При этом специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн заявил, что BA.2 сложнее распознать, чем первоначальный штамм коронавируса — BA.1. Именно поэтому для его определения нельзя использовать ни ПЦР-тест на наличие COVID-19, ни экспресс-тест.

Вместе с тем поступили тревожные новости о том, что исследователи из Китая под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли в ЮАР новый коронавирус NeoCov, потенциально опасный для людей. Они предупредили о его опасности и риске его проникновения в человеческую популяцию. Для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать, на данный момент он представляет угрозу только для летучих мышей.

