Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России стоит ожидать стабилизации ситуации с COVID-19 минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится и будет оставаться на одном и том же уровне. Такое поведение коронавируса спрогнозировал иммунолог Николай Крючков, сообщают «Известия».

«Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации и медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем», — сказал Крючков.

По его словам, в Россию также может прийти ответвление омикрона BA2, который вызывал серьезную вспышку COVID-19 в Дании.

Ранее врач Андрей Поздняков назвал первые симптомы омикрон-штамма. По его словам, ими являются заложенный нос и обильный насморк. Также пациенты часто жалуются на боль в горле.