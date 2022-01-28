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Иммунолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Иммунолог Крючков: рост заболеваемости COVID-19 прекратится минимум через 2,5 недели

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России стоит ожидать стабилизации ситуации с COVID-19 минимум через 2,5 недели — тогда рост заболеваемости прекратится и будет оставаться на одном и том же уровне. Такое поведение коронавируса спрогнозировал иммунолог Николай Крючков, сообщают «Известия».

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«Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации и медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем», — сказал Крючков.

По его словам, в Россию также может прийти ответвление омикрона BA2, который вызывал серьезную вспышку COVID-19 в Дании.

Ранее врач Андрей Поздняков назвал первые симптомы омикрон-штамма. По его словам, ими являются заложенный нос и обильный насморк. Также пациенты часто жалуются на боль в горле.

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Анастасия Шейкина
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