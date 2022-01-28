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Российский врач назвал первые симптомы омикрон-штамма

Врач Поздняков назвал заложенность носа и обильный насморк первыми симптомами омикрона

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первые симптомы коронавируса, вызванные омикрон-штаммом, — заложенность носа и обильный насморк. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Также, по его словам, пациенты жалуются на боль в горле. «Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80 процентов пациентов», — сказал российский врач.

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Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что боль в горле может указывать на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19. По ее словам, это самый распространенный симптом нового варианта вируса.

При этом врач-терапевт Ярослав Ашихмин в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что у омикрона нет специфических симптомов, которые позволили бы отличить его от других штаммов. Медик утверждает, что для этого штамма характерно снижение обоняния, исчезновение запахов и вкусов, ощущение слабости и разбитости, повышение температуры, диарея.

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Майя Гавашели
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