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Врач назвал самый распространенный симптом омикрона

NBC Chicago: врач Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом омикрона

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет NBC Chicago.

По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором

Эллисон АрвадиКомиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго

Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».

«Туман в голове» и другие симптомы

Врач-терапевт Ярослав Ашихмин в беседе с «Лентой.ру» заявлял, что у омикрона нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других штаммов. Он отметил, что для него, как и в целом для коронавирусной инфекции, характерно снижение запаха, изменение обоняния, а также ситуация, когда запахи и вкусы пропадают.

Это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже

Ярослав Ашихминврач-терапевт

Специалист также обратил внимание, что привитые люди могут столкнуться всего лишь с кратковременным повышением температуры и ознобом, который может длиться несколько часов или сутки. По его словам, уже на следующий день человек может ощущать, что полностью здоров, но выделять вирусные частицы, способные заражать других.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок указывал, что для омикрон-штамма характерны респираторные симптомы, включая сильную боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Кроме того, у пациентов наблюдается повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

При этом медики сообщали, что у заболевших могут не проявляться «традиционные» симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния. При этом у пациентов может наблюдаться «мозговой туман» — вялое, расплывчатое и нечеткое мышление. Это свидетельствует о том, что омикрон-штамм может влиять на мозг.

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Как лечить омикрон?

Как отмечал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру», принципиально лечение омикрона и гриппа не различаются, если коронавирус протекает в легкой форме. В тяжелой же форме COVID-19 вызывает цитокиновый шторм. Также при заболевании коронавирусом назначают противосвертывающую терапию. Отличить COVID-19 от гриппа можно с помощью ПЦР-теста.

Главный оториноларинголог (ЛОР) Москвы Андрей Крюков посоветовал при первых признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса принимать препараты, которые снимают симптоматику заболевания. По его словам, для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы — ими нужно полоскать горло четыре-пять раз в день. Чтобы уменьшить болевые ощущения, рекомендуется принимать таблетки или пользоваться спреем с анестетиком.

Для снятия заложенности носа он рекомендует использовать спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли, но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. При легком течении болезни достаточно симптоматического лечения — никакие антибиотики не нужны, их можно принимать только по рецепту врача. Течение болезни облегчит регулярное проветривание и увлажнение помещений, заключил Крюков.

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что лечение омикрона не отличается от лечения других разновидностей COVID-19. При легких формах болезни используется симптоматическое лечение: режим, диета, обильное питье, препараты, снимающие симптомы заболевания при необходимости. При средних и тяжелых формах добавляются местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и другое.

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рекомендовала при первых симптомах омикрон-штамма выпивать около двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Будущее омикрона

Как считает завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Ратникова, коронавирус исчерпывает свой потенциал, поэтому омикрон-штамм может стать последней мутацией вируса, после чего пандемия пойдет на убыль.

Ратникова предположила, что после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание, которое будет протекать с симптомами простуды. Исследователь считает, что вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания, человек сам будет с ним справляться.

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов тоже считает, что омикрон был последней мутацией COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, так как «коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он больше не может на них размножаться».

В отличие от него иммунолог Николай Крючков полагает, что «живой вакциной» омикрон не станет, а пострадает от него в несколько раз больше граждан, чем от дельты. Он согласился с тем, что патогенность нового штамма и риск госпитализации и попадания в реанимацию снизился. Однако при новом штамме коронавируса почти на треть увеличилась его заразность, отметил он.

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Марина Совина
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