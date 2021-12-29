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Ученые назвали новый симптом омикрон-штамма

Daily Express: у зараженных омикрон-штаммом может появиться «туман в голове»

Фото: Pixabay

У пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, может появиться «туман в голове». Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID.

Отмечается, что у заболевших могут не проявляться «традиционные» симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния. При этом у пациентов может наблюдаться «мозговой туман» — вялое, расплывчатое и нечеткое мышление.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — сказал врач Эндрю Бадсон. По его словам, повреждения легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут вызвать нарушения в работе мозга.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз, когда в России может начаться рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. По мнению специалиста, это может произойти после того, как волна штамма пойдет на спад в Европе.

Марина Совина
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