Доктор Мясников дал прогноз по росту заболеваемости омикрон-штаммом в России

Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. По мнению специалиста, это может произойти после того, как волна штамма пойдет на спад в Европе. Об этом Мясников рассказал в своем канале в Telegram.

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас [в России]», — написал доктор. Мясников отметил, что волны коронавируса в России и Европе по неизвестной причине движутся в противофазе.

Врач также напомнил читателям о важности вакцинации от COVID-19. «Но [необходимо] вакцинироваться и ревакцинироваться, сейчас самое время, напоминают американцы своим гражданам. А мы — своим!» — добавил Мясников.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил темпы распространения омикрон-штамма. Глава Минздрава заявил, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

В декабре доктор Мясников также порекомендовал россиянам не медлить с вакцинацией от коронавируса. Он предположил, что грядущая волна COVID-19 будет массовой.

