Доктор Мясников дал советы по защите от новой волны коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы тем, кто хочет защититься от новой волны коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 декабря.

Доктор предположил, что грядущая волна COVID-19 будет массовой, и напомнил, что после получения второй дозы вакцины от коронавируса защитные антитела в организме человека появляются примерно через три недели. После повторной вакцинации, отмечает Мясников, увеличение уровня защитных антител так же наблюдается через две-три недели.

«Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно, медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект и, вероятно, даже и к омикрону», — написал врач.

Ранее Мясников предостерег больных COVID-19 от самолечения. Он предупредил, что, в частности, нельзя пить разжижающие кровь препараты.