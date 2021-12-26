Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал советы по защите от новой волны коронавируса

Врач Мясников посоветовал россиянам не медлить с вакцинацией от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы тем, кто хочет защититься от новой волны коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 декабря.

Доктор предположил, что грядущая волна COVID-19 будет массовой, и напомнил, что после получения второй дозы вакцины от коронавируса защитные антитела в организме человека появляются примерно через три недели. После повторной вакцинации, отмечает Мясников, увеличение уровня защитных антител так же наблюдается через две-три недели.

«Учитывая, что рост может пойти уже в феврале особенно, медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект и, вероятно, даже и к омикрону», — написал врач.

Ранее Мясников предостерег больных COVID-19 от самолечения. Он предупредил, что, в частности, нельзя пить разжижающие кровь препараты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
Песков заявил о никогда не нападавшей ни на кого России
Россиян предупредили о развитии опасной болезни из-за новогодних застолий
Доктор Мясников дал советы по защите от новой волны коронавируса
В самый холодный день на улице заметили россиянина в футболке
В сети появилось видео показательного номера Загитовой на чемпионате России
Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев
Выпивка после увеличения губ обернулась страшными последствиями для блогерши
В России разбился ехавший в ДНР микроавтобус
Врачи предостерегли переболевших COVID-19 от занятий спортом
Отец 9-летней студентки ответил на рекомендацию члена СПЧ приостановить обучение
В Кремле высказались по поводу приезда Зеленского на саммит в Петербург
Помощницу замминистра образования Украины раскритиковали за откровенное платье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter