Доктор Мясников предостерег больных COVID-19 от самолечения

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые нельзя применять при заболевании COVID-19. Он также предостерег россиян от самолечения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам доктора, зараженные новой коронавирусной инфекцией ни в коем случае не должны лечиться самостоятельно, «начитавшись и наслушавшись» непроверенной информации. «COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», — объяснил Мясников.

Он также заметил, что людям с положительным тестом на COVID-19 не следует пить разжижающие кровь лекарства, если у них нет пневмонии. Бездумное применение таких препаратов без назначения врача может привести к нарушениям мозгового кровообращения и кровоизлияниям в желудочно-кишечный тракт, сказал он.

Мясников добавил, что лучше всего предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины, так как она остается наиболее эффективной защитой от инфекции.

Ранее доктор Мясников назвал сроки ревакцинации для скорейшей победы над коронавирусом. Он считает, что вне зависимости от того, переболел человек или нет, он должен сделать новую прививку через полгода.