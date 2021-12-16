Мясников назвал сроки ревакцинации для победы нам омикрон-штаммом

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал сроки ревакцинации для победы над омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев», — подчеркнул специалист.

Он призвал сделать повторную прививку вакциной «Спутник Лайт» тех, кто переболел или вакцинировался в октябре и ранее. В противном случае штамм омикрон не остановить, уверен врач.

Ранее Мясников предупредил, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного COVID-19 может говорить о развитии миокардита. По его словам, в 90 процентах случаев данные симптомы проходят самостоятельно. Вместе с тем существует риск развития серьезных патологий, требующих обращения к специалистам и назначения лечения.

