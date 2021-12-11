Мясников рассказал об опасности одышки после перенесенного COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенного COVIID-19 может говорить о развитии миокардита. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил медик, одышку провоцируют грипп, коронавирус, гепатит C, а также энтеро- и герповирусы. Если спустя время после заболевания чувствуется слабость, одышка и сердцебиение — это может быть миокардит, добавил Мясников.

По его словам, в 90 процентах случаев данные симптомы проходят самостоятельно. Вместе с тем существует риск развития серьезных патологий, требующих обращения к специалистам и назначения лечения.

Ранее Мясников призвал россиян не пить алкоголь на холоде. Он отметил, что спиртные напитки дают человеку обманчивое чувство тепла, что в результате может приводить к повреждению тканей из-за холода. Однако сам признался, что иногда во время похода позволяет себе выпить на морозе.