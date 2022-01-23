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Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма

Врач Арвади: боль в горле является самым распространенным симптомом омикрона

Фото: Pixabay

Комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает NBC Chicago.

По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. «Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», —
отметила она.

Ранее медики сообщили, что у пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, может появиться «туман в голове». «Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — сказал врач Эндрю Бадсон. По его словам, повреждения легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы могут вызвать нарушения в работе мозга.

Марина Совина
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