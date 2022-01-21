Инфекционист рассказал об отличиях в лечении омикрона

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал в беседе с РИА Новости, что лечение штамма омикрон не отличается от лечения других разновидностей COVID-19.

«Несмотря на новую и пугающую многих букву греческого алфавита в истории пандемии самого известного заболевания 2020-2022, по терапии можно сказать следующее: ничего не меняется», — подчеркнул специалист.

Поздняков отметил, что при легких формах болезни используется симптоматическое лечение, как то режим, диета, обильное питье, препараты, снимающие симптомы заболевания при необходимости.

При средних и тяжелых формах добавляются местные и системные глюкокортикостероиды, антикоагулянты, моноклональные антитела и другое. Врач добавил, что специфическая противовиручная терапия находится на самом начальном этапе применения.

Эффективность препарата фавипиравир не доказана убедительно, ремдесивир назначается только в стационарах внутривенно. Новейшие препараты только поступают в клиники. Их реальная эффективность будет ясна только спустя определенное время, заключил Поздняков.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19, заявив, что в России он наступит в середине февраля, а в Москве — немного раньше, в конце января или начале февраля.

Кроме того, по мнению врача, заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют, поскольку омикрон у забоевших коронавирусом или вакцинированных вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания.

