В России спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19, заявив, что в России он наступит в середине февраля, а в Москве — немного раньше, в конце января или начале февраля.

Специалист напомнил, что средний инкубационный период у омикрон-штамма составляет два-три дня, максимально семь дней. «Считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс», — отметил Тимаков, добавив, что общий пик по РФ будет немного растянутый и размытый, поскольку каждый регион входит в этот процесс отдельно.

Кроме того, по мнению инфекциониста, заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют, поскольку омикрон у забоевших коронавирусом или вакцинированных вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания. «И люди просто не тестируются с легкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле», — сказал врач.

Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий и академик Аскар Акаев заявили, что коронавирус приобретет черты легкой инфекции уже в начале 2023 года. Как заявил Садовничий, математический прогноз МГУ основан на свойстве коронавируса приспосабливаться к среде.