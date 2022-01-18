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В МГУ дали прогноз по коронавирусу на 2023 год

В МГУ математически спрогнозировали облегчение течения COVID-19 через год

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Коронавирус приобретет черты легкой инфекции уже в начале 2023 года. Такую судьбу COVID-19 на следующий год математически спрогнозировали ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий и академик Аскар Акаев, передает «Интерфакс».

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«Наш прогноз, что коронавирус сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года», — сказал Садовничий.

Он добавил, что математический прогноз МГУ основан на свойстве коронавируса приспосабливаться к среде.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма в России. По их данным, он может прийтись на 22 января, 5 февраля это будет очевидно по официальной статистике.

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Анастасия Шейкина
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