Российский врач перечислил симптомы заражения омикроном

У омикрона нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других штаммов, рассказал врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил признаки заражения новым штаммом коронавируса.

Для него, как и в целом для коронавирусной инфекции, характерно снижение запаха, изменение обоняния, а также ситуация, когда запахи и вкусы пропадают, отметил врач. «В большинстве случаев течение у омикрона доброкачественное. Это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже», — описал симптомы Ашихмин.

Врач обратил внимание, что привитые люди могут столкнуться всего лишь с кратковременным повышением температуры и ознобом, который может длиться несколько часов или сутки. По его словам, уже на следующий день человек может ощущать, что полностью здоров, но выделять вирусные частицы, способные заражать других.

«Обязательно нужно всем вакцинироваться «Спутником V». Другого пути просто нету, либо мы вымрем, либо мы вакцинируемся. Переболеть — плохой вариант, потому что много последствий коронавирусной инфекции, и даже молодые люди могут попасть на аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому нужно обязательно привиться и повторно привиться, если прошло уже полгода», — заключил врач.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в России на февраль, а в Госдуме оценили возможность введения полного локдауна из-за нового штамма.

