Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в России

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса придется в России на февраль, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад Александр Чепурнов начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии

По мнению Чепурнова, прогноз о пике новой волны 22 января является несбыточным, так как Россия занимает большую территорию, и омикрон-штамм вряд ли успеет за эту неделю вытеснить дельту. «Несколько дней назад заявлялось, что порядка 40 процентов случаев — это уже омикрон-штамм. Но все-таки надо будет еще сильно потрудится омикрону, пока он вытеснит дельту. Он ее вытеснит, поскольку сильнее распространяется, но за неделю это не сделает», — уточнил он.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) спрогнозировали, что пик заболеваемости омикроном в России придется на 22 января.

