Перечислены показания к госпитализации пациентов с COVID-19

Температура от 38 градусов и выше c затрудненным дыханием являются показаниями для госпитализации при коронавирусе, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру». Если жар не такой сильный, то первое время можно обходиться без вызова врача.

Если у человека несколько дней держится температура выше 38 градусов, ему в срочном порядке нужно обратиться к врачу, подчеркнул Альтштейн. Если же градусник показывает меньшие показатели, то сначала можно лечиться на дому и не звонить в поликлинику, добавил вирусолог. «Поднялась у человека температура, появились симптомы — он должен обратиться в поликлинику и ему должны провести исследования. Тут не нужно ждать, когда симптоматика станет тяжелой», — отметил ученый.

До 38 градусов и без каких-либо других симптомов можно, в принципе, не обращаться к врачу. Особенно если она была только один день. Если температура 38 градусов и выше держится несколько дней, конечно, надо обращаться к врачу Анатолий Альтштейн вирусолог Центра имени Гамалеи

В случае краткосрочного подъема температуры врач порекомендовал симптоматическое лечение на дому. То есть постельный режим, много жидкости и прием витаминов. Главное не поднимать панику, добавил Альтштейн.

Человека могут госпитализировать, если к высокой температуре, держащейся несколько дней подряд, прибавляется затрудненность дыхания, сообщил Альтштейн. При появлении подобного симптома явно не стоит больше откладывать вызов медиков, поскольку коронавирус развивается стремительно, напомнил вирусолог, и болезнь может быстро перетечь в тяжелую форму.

«Параллельно с омикроном идет волна гриппа. И различить их по настоящему можно только по ПЦР-тесту, который не всегда дает точный результат, поэтому тут могут быть проблемы. Ну и часть случаев может быть неправильно диагностирована», — сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи.

При этом, отметил врач, принципиально лечение омикрона и гриппа не различаются, если коронавирус протекает в легкой форме. В тяжелой же форме COVID-19 вызывает цитокиновый шторм. Также при заболевании коронавирусом назначают противосвертывающую терапию, рассказал Альтштейн.

Ранее главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева сообщила, что пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавируса, по наблюдению зарубежных коллег, можно применять симптоматическое лечение. По ее словам, самыми частыми симптомами ОРВИ являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Чтобы их облегчить, врач порекомендовала в первую очередь соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на свое состояние.