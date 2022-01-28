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Названа отличительная особенность новой волны COVID-19

Проценко: новая волна COVID-19 отличается ростом нагрузки на первичное амбулаторное звено
Денис Проценко

Денис Проценко . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале назвал отличительную особенность новой волны COVID-19.

По его словам, особенностью новой волны пандемии с доминирующим омикрон-штаммом коронавируса является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. «Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал врач.

Проценко добавил, что в настоящее время внимание уделяется именно перезагрузке первичного звена.

Ранее врач Андрей Поздняков назвал первые симптомы омикрон-штамма. По его словам, ими являются заложенный нос и обильный насморк. Также пациенты часто жалуются на боль в горле.

Марина Совина
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