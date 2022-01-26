В Китае заявили о появлении нового коронавируса

Ученые из Китая сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, появление которого ранее зафиксировали в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на bioRxiv.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — отмечается в публикации.

Как заявили специалисты, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, так что сейчас он угрожает только летучим мышам. Однако специалисты подчеркивают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Также указывается, что сейчас исследование находится в статусе препринта: в будущем его должны проверить эксперты.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может закончиться после омикрон-штамма. По его словам, как только пройдет период резкого роста числа случаев омикрона в Европе, наступит глобальный иммунитет. Как считает Клюге, он появится благодаря заражениям или вакцинам, а также из-за сезонных особенностей.