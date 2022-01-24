В ВОЗ допустили окончание пандемии COVID-19 после омикрона

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может быть окончена после омикрон-штамма. Об этом он сказал в интервью AFP, передает Le Figaro.

Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии Ханс Клюге Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

По его словам, как только пройдет период резкого роста числа случаев омикрона в Европе, наступит глобальный иммунитет. Как считает Клюге, он появится благодаря заражениям или вакцинам, а также из-за сезонных особенностей.

Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия Ханс Клюге Директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Также Клюге подчеркнул, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. «Этот вирус не один раз удивил нас, так что мы должны быть очень осторожными», — сказал представитель ВОЗ.

Более заразный штамм

При этом эксперт организации Мария ван Керкхове предупредила, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. По ее мнению, чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям.

Как заявила Керкхове, новые штаммы будут более заразными, так как им нужно превзойти варианты, которые циркулируют сейчас. При этом специалист призвала не считать омикрон слабым штаммом COVID-19 из-за более легкого течения болезни, чем при заражении дельта-вариантом.

Рекордное число

21 января стало известно, что за сутки в мире зарегистрировали 3 777 104 заразившихся COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии.

3 777 104 случаев коронавируса за сутки выявили 20 января

При этом за 24 часа от COVID-19 погибли 8741 человек. Наибольшее количество зараженных оказалось в США, Индии и Франции.

В организации заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным. Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила Ван Керкхове.