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В ВОЗ допустили окончание пандемии COVID-19 после омикрона

Представитель ВОЗ Клюге допустил, что окончание пандемии COVID-19 наступит после омикрона

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может быть окончена после омикрон-штамма. Об этом он сказал в интервью AFP, передает Le Figaro.

Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии

Ханс КлюгеДиректор Европейского регионального бюро ВОЗ

По его словам, как только пройдет период резкого роста числа случаев омикрона в Европе, наступит глобальный иммунитет. Как считает Клюге, он появится благодаря заражениям или вакцинам, а также из-за сезонных особенностей.

Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия

Ханс КлюгеДиректор Европейского регионального бюро ВОЗ

Также Клюге подчеркнул, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. «Этот вирус не один раз удивил нас, так что мы должны быть очень осторожными», — сказал представитель ВОЗ.

Более заразный штамм

При этом эксперт организации Мария ван Керкхове предупредила, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. По ее мнению, чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям.

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Как заявила Керкхове, новые штаммы будут более заразными, так как им нужно превзойти варианты, которые циркулируют сейчас. При этом специалист призвала не считать омикрон слабым штаммом COVID-19 из-за более легкого течения болезни, чем при заражении дельта-вариантом.

Рекордное число

21 января стало известно, что за сутки в мире зарегистрировали 3 777 104 заразившихся COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии.

3 777 104случаев коронавируса
за сутки выявили 20 января

При этом за 24 часа от COVID-19 погибли 8741 человек. Наибольшее количество зараженных оказалось в США, Индии и Франции.

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В организации заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным. Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила Ван Керкхове.

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Марина Совина
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