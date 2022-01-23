В ВОЗ предупредили о появлении более заразного штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении нового штамма коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове во время выступления в эфире программы «Наука за пять минут».

По мнению Керкхове, чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям. «Несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас», — пояснила эксперт и добавила, что штамм будет способен преодолевать воздействия иммунитета.

Керкхове также призвала не считать омикрон слабым штаммом COVID-19 из-за более легкого течения болезни, чем при заражении дельта-вариантом.

Ранее в январе специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг назвала кашель, заложенность носа, насморк и усталость главными симптомами омикрон-штамма. По словам специалистки, нескольких признаков может быть достаточно, чтобы понять, чем именно заразился человек.