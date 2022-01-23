Назван способ выявить омикрон по симптомам

Заражение омикрон-штаммом коронавируса можно отличить по характерным симптомам заболевания. Такой способ выявления инфекции назвала в эфире телеканала NBC News специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг, передает РИА Новости.

По словам инфекциониста, нескольких признаков может быть достаточно, чтобы понять, чем именно заразился человек. Полинг отметила, что характерными симптомами заражения омикроном являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость. Однако, подчеркнула она, в отличие от дельта-штамма, больные новым вариантом корнавируса не теряют вкус или обоняние.

«Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — добавила она.

Специалист пояснила, что к таким выводам пришли исследователи в ходе изучения клинической картины зараженных. Перечисленные признаки могут наблюдаться не у всех групп населения, однако могут облегчить так называемое самостоятельное выявление коронавируса, ранее утвержденное в США Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса у детей. По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.