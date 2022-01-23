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Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей

Business Insider: кашель назван самым распространенным симптомом омикрон-штамма у детей

Фото: Shutterstock

Медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса у детей. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на результаты исследования Zoe COVID Symptom Study.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела. При этом эксперт отметила, что в ходе исследования она не встретила ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

Среди более редких симптомов омикрон-штамма специалисты выделили нарушения ЖКТ в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

В ходе исследования медики проанализировали нескольких сотен случаев заражения у детей от восьми до 12 лет. Эксперты основывались на данных мобильного приложения, с помощью которого жители Великобритании сообщают о наблюдаемых у себя симптомах.

Ранее в январе российский иммунолог Николай Крючков назвал изменение образа жизни первым признаком омикрон-штамма у несовершеннолетних. По его словам, после заражения ребенок может стать вялым и медленно отвечать на вопросы. Кроме того, нежелание играть и потеря аппетита также являются симптомами заболевания.

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Мария Гейн
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