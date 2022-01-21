Российский иммунолог назвал первый признак омикрона у детей

Первым признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса у детей является изменение образа жизни. Об этом заявил российский иммунолог Николай Крючков, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач отметил, что привычные симптомы COVID-19 не всегда могут проявляться у детей при заражении новым вариантом инфекции.

«Важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка», — заявил специалист, отметив, что нежелание играть и потеря аппетита также могут быть симптомами заболевания.

Крючков объяснил, что омикрон-штамм у детей может сопровождаться тошнотой, рвотой, поносом, а также болями в животе. Кроме того, не исключено развитие системного воспалительного синдрома.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса поражает слизистую маленьких детей. По его словам, таких пациентов надо госпитализировать, так как это приводит к серьезным последствиям для организма.