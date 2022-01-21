Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Иммунолог назвал симптомы омикрон-штамма у детей

Иммунолог Болибок призвал госпитализировать маленьких детей с омикрон-штаммом COVID-19

Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса поражает слизистую маленьких детей. Это приводит к серьезным последствиям для организма, поэтому таких пациентов следует госпитализировать. Об этом медик сообщил в интервью URA.RU.

Болибок назвал коварством омикрона частое заражение детей. Болезнь протекает по типу ротовируса или энтеровируса, напоминая кишечную инфекцию с кожной сыпью, но с более явными проявлениями. К симптомам омикрон-штамма COVID-19 у детей врач также отнес боль в горле, отказ от еды и питья, тошноту и повышенную температуру.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — призвал эксперт.

Материалы по теме:
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

В свою очередь врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы России, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у детей в возрасте до трех лет инфекционно-воспалительным заболеваниям сопутствует общая интоксикация организма.

«Общий интоксикационный синдром у детей до трех лет протекает с весьма неспецифическими, но достаточно тяжелыми проявлениями — это и нарушение функции ЖКТ, и общая температурная реакция, и угнетение центральной нервной системы. В случае нарастания этих явлений необходимо обратиться за медицинской помощью и рассмотреть вопрос о госпитализации», — напомнил Токарев.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил рост заболеваемости COVID-19 у детей. По его мнению, эта тенденция обусловлена мутацией в спайк-белке инфекция, которая увеличила заразность омикрон-штамма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали срочно запустить «Северный поток-2»
В России в ДТП с двумя автобусами пострадали десять человек
В России начали готовить почву для национализации предприятий
В Германии за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19
Минобороны направило С-400 на учения в Белоруссию
Полковник выстрелил в голову жене лейтенанту полиции в Подмосковье
Туризм России почти полностью восстановился
Черных риелторов приговорили к сроку за убийство двух российских пенсионеров
Норвежский биатлонист обратился к соперникам из России
В России нашли способ снизить стоимость ипотеки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter