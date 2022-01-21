Иммунолог назвал симптомы омикрон-штамма у детей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что омикрон-штамм коронавируса поражает слизистую маленьких детей. Это приводит к серьезным последствиям для организма, поэтому таких пациентов следует госпитализировать. Об этом медик сообщил в интервью URA.RU.

Болибок назвал коварством омикрона частое заражение детей. Болезнь протекает по типу ротовируса или энтеровируса, напоминая кишечную инфекцию с кожной сыпью, но с более явными проявлениями. К симптомам омикрон-штамма COVID-19 у детей врач также отнес боль в горле, отказ от еды и питья, тошноту и повышенную температуру.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — призвал эксперт.

В свою очередь врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы России, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у детей в возрасте до трех лет инфекционно-воспалительным заболеваниям сопутствует общая интоксикация организма.

«Общий интоксикационный синдром у детей до трех лет протекает с весьма неспецифическими, но достаточно тяжелыми проявлениями — это и нарушение функции ЖКТ, и общая температурная реакция, и угнетение центральной нервной системы. В случае нарастания этих явлений необходимо обратиться за медицинской помощью и рассмотреть вопрос о госпитализации», — напомнил Токарев.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил рост заболеваемости COVID-19 у детей. По его мнению, эта тенденция обусловлена мутацией в спайк-белке инфекция, которая увеличила заразность омикрон-штамма.