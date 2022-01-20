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Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 у детей

Вирусолог Чепурнов: дети стали чаще заболевать COVID-19 из-за его мутации в спайк-белке

Фото: Pixabay

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 у детей. По его словам, виной тому стала мутация в спайк-белке вируса, повысившая заразность омикрон-штамма.

«Дети и подростки начали болеть при дельте и еще сильнее при омикроне, потому что в результате мутации еще лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток, и вирус стал быстрее и лучше проникать в клетку. У многих людей, в силу генетических отличий и возраста, ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который и так не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось уханьского штамма. У дельты процесс стал лучше и еще сильнее у омикрона», — пояснил вирусолог.

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Он отметил, что из-за того что коронавирус научился проникать в клетку более простым способом, он начал распространяться на большее число людей, а также делать это значительно быстрее. Ученый рассказал, что раньше тяжелая стадия инфицирования наступала за пять-восемь дней, а сейчас на это требуется всего три дня.

Ранее директор Института пульмонологии Александр Чучалин заявил, что утверждение о том, что пандемия COVID-19 прекратится из-за омикрон-штамма коронавируса, является неправомочным. Он отметил, что появление нескольких штаммов за короткое время говорит о способности коронавируса адаптироваться к любым условиям, в которых он оказывается.

Марина Совина
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